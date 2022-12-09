Футзал

Команда Ігоря Москвичова успішно стартувала на турнірі Visegrad Cup 2022.

Юнацька збірна України з футзалу успішно стартувала на турнірі Visegrad Cup 2022, здобувши перемогу над Чехією (4:2).

З 3 грудня команда Ігоря Москвичова тренувалася в Чехії, а сьогодні провела контрольний матч проти чехів, де сильнішими були "жовто-сині".

Чехія (U-19) — Україна (U-19) 2:4

Голи: Запотоцький, Шилер — Рибіцький, Малиновський, Єлішев, Скибчик.

Склад юнацької збірної України з футзалу U-19

Воротарі: Іван Белімов (Чорне море), Дмитро Дяченко (Кардинал-Рівнестандарт), Юрій Яремчук (Бонго Футзал, Польща).

Польові гравці: Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Вадим Тютюрай (усі — Кардинал-Рівнестандарт), Дмитро Кармаліта (Фортуна, Німеччина), Даміан Запорожан (Ураган), Денис Сніцаренко (SkyUp Futsal), Роман Татумірак (Юнайтед Помеція, Італія), Юрій Оленяк (Інтернасьонал, Португалія), Віталій Панкратій, Дмитро Рибіцький (обидва — Саулес Крастас, Литва), Андрій Єлішев, Владислав Ткаченко (обидва — Тім Лемборк, Польща), Дмитро Федик (Левіце, Словаччина), Назарій Круковський (Бурінхоса, Португалія).

Свій наступний матч Україна проведе проти Угорщини. Гра відбудеться 11 грудня о 15:00 за київським часом.