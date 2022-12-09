Команда Ігоря Москвичова успішно стартувала на турнірі Visegrad Cup 2022.
АФУ
09 грудня 2022, 19:18
Юнацька збірна України з футзалу успішно стартувала на турнірі Visegrad Cup 2022, здобувши перемогу над Чехією (4:2).
З 3 грудня команда Ігоря Москвичова тренувалася в Чехії, а сьогодні провела контрольний матч проти чехів, де сильнішими були "жовто-сині".
Чехія (U-19) — Україна (U-19) 2:4
Голи: Запотоцький, Шилер — Рибіцький, Малиновський, Єлішев, Скибчик.
Склад юнацької збірної України з футзалу U-19
Воротарі: Іван Белімов (Чорне море), Дмитро Дяченко (Кардинал-Рівнестандарт), Юрій Яремчук (Бонго Футзал, Польща).
Польові гравці: Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Вадим Тютюрай (усі — Кардинал-Рівнестандарт), Дмитро Кармаліта (Фортуна, Німеччина), Даміан Запорожан (Ураган), Денис Сніцаренко (SkyUp Futsal), Роман Татумірак (Юнайтед Помеція, Італія), Юрій Оленяк (Інтернасьонал, Португалія), Віталій Панкратій, Дмитро Рибіцький (обидва — Саулес Крастас, Литва), Андрій Єлішев, Владислав Ткаченко (обидва — Тім Лемборк, Польща), Дмитро Федик (Левіце, Словаччина), Назарій Круковський (Бурінхоса, Португалія).
Свій наступний матч Україна проведе проти Угорщини. Гра відбудеться 11 грудня о 15:00 за київським часом.