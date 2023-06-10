Футзал

Українська команда обіграла чинного чемпіона світу.

У рамках чвертьфінального поєдинку Socca World Cup-2023 збірна України зустрілася з Бразилією, яка є чинним чемпіоном світу.

За підсумками основного часу команди обмінялися забитими м'ячами, проте визначити сильнішого не змогли, тому володаря путівки до півфіналу світової першості з сокки визначала післяматчева серія пенальті, в якій сильнішою виявилась Україна.

Таким чином, українська збірна вибила чинного чемпіона світу з турніру, а у півфіналі на нашу команду чекає зустріч із Хорватією.

Україна — Бразилія 1:1 (пен. 2:0)

Голи: Мельник, 20 – Салвіно, 12.