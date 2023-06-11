Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 10 червня 2023 року, 18:30.

У рамках чвертьфінального поєдинку Socca World Cup-2023 збірна України протистояла Бразилії, яка є чинним володарем трофею.

Команди провели дуже напружений основний час протистояння, проте змогли лише обмінятись забитими м’ячами, а отже гра поступово перейшла до серії післяматчевих пенальті, які в socca виконуються в форматі булітів.

У підсумку, дивовижний спокій нашого воротаря Святослава Марканича забезпечив два відбитих удари в серії з трьох спроб на кожну з команд, тоді як "синьо-жовті" жодного разу не схибили.

У півфіналі 11 червня, о 12:00, на нашу команду чекає зустріч із Хорватією.

Україна — Бразилія 1:1 (пен. 2:0)

Голи: Мельник, 20 – Салвіно, 12.

Україна: Марканич — Сандецький, Колесніков, Подкозлін, Кодацький, Хруль.