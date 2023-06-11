Футзал

"Синьо-жовті" перебувають за крок до заповітної перемоги.

У неділю, 11 червня, відбувся півфінальний матч чемпіонату світу-2023 з Socca, що проходить у німецькому місті Ессен, за участі збірних Хорватії та України.

Наша команда, перебуваючи в напруженому графіку на рівні з суперниками зустріла шалений спротив за ходом першого тайму, але все ж таки зуміла не тільки зберегти недоторканими власні ворота, а ще й відзначилась голом перед самою перервою.

У другій половині матчу пристрасті не вщухали ні на мить, бо хорвати прагнули відігратись і мали для цього відмінну нагоду — пенальті, однак воротар Святослав Марканич позбавив чергового суперника на цьому турнірі можливості забити.

Оскільки вага протистояння була надзвичайно високою, із наближенням фінального свистка напруга виключно зростала, що в підсумку коштувало нам чималої кількості вилучених гравців, а останні секунди "синьо-жовті" взагалі були змушені догравати в форматі "трьох польових проти шести".

У фінальному протистоянні Україна зіграє проти переможця пари Мексика — Казахстан, 11 червня, о 20:00.

Хорватія — Україна 0:1

Гол: Микола Кодацький, 20

Попередження: Марін Ромич — Олександр Колесніков, Дмитро Іванов, Дмитро Подколзин

Воротарі: Святослав Марканич (Агард/Сармат, Чехія), Володимир Удовиченко (Глуст)

Польові гравці: Денис Хруль, Олександр Уруцький, Дмитро Подколзин (КЛО), Микола Кодацький (Агард/Сармат, Чехія), Денис Сандецький, Олександр Колесников (УДАР/ Ягеллонія, Польща), Сергій Кучук (Трансбуд/ Говерла, Чехія), Цопа (Сармат, Чехія), Олег Поліщук (Агард), Євгеній Шайдюк (Президенти), Андрій Мельник (Глуст), Максим Литвинов (ХІТ), Дмитро Іванов (Сенсум), Олександр Сушко (Рубін), Сергій Рівний ("Манзана")

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