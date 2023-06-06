Футзал

До вашої уваги пряма трансляція першого матчу збірної України на Socca World Cup 2023.

В рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу Сокка збірна України зіграє проти Казахстану. Світова першість проходить у німецькому місті Ессен.

Вчора українці виграли у Єгипту з рахунком 5:0 та вийшли на друге місце в групі. У Казахстану 4 очки після 2 турів.

Початок матчу Казахстан — Україна о 14:00.

Онлайн-трансляція:

Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.