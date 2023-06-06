До вашої уваги пряма трансляція першого матчу збірної України на Socca World Cup 2023.
ЗБІРНА УКРАЇНИ, FACEBOOK.COM/SOCCERUA
06 червня 2023, 11:15
В рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу Сокка збірна України зіграє проти Казахстану. Світова першість проходить у німецькому місті Ессен.
Вчора українці виграли у Єгипту з рахунком 5:0 та вийшли на друге місце в групі. У Казахстану 4 очки після 2 турів.
Початок матчу Казахстан — Україна о 14:00.
Онлайн-трансляція:
Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.