Футзал

Збірна Бельгії не змогла відібрати очки в поляків, поступившись з рахунком 1:3.

У рамках четвертого туру елітного раунд відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу в очному протистоянні зустрілися збірні Бельгії та Польщі, які є суперниками України та Сербії за групою B.

Раніше команда Олександра Косенка зіграла внічию з сербами та надала полякам можливість одноосібно очолити турнірну таблицю у разі перемоги над бельгійцями — цим "біло-червоні" успішно скористалися.

Головний конкурент України за першу сходинку обіграв Бельгію з рахунком 3:1, здобувши свою третю перемогу в чотирьох зіграних матчах за два тури до кінця відбіркового циклу.

Втім, багато що вирішуватиметься в другому очному протистоянні між Польщею та Україною (у першому поєдинку наша команда програла). Окрім цього, Сербія також зберігає шанси на те, щоб посісти перше місце та потрапити на мундіаль з футзалу напряму.

15.09.2023

Бельгія — Україна 2:10

Польща — Сербія 1:2

20.09.2023

Україна — Польща 2:3

Сербія — Бельгія 3:3

06.10.2023

Сербія — Україна 1:6

Польща — Бельгія 7:2

11.10.2023

Україна — Сербія 1:1

Бельгія — Польща 1:3

15.12.2023

Україна — Бельгія

Сербія — Польща

20.12.2023

Бельгія — Сербія

Польща — Україна

Елітний раунд

20 збірних розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходять удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду.

Плей-оф елітного раунду

Жеребкування: 25 січня 2024 року.

Матчі: 8—17 квітня 2024 року.

Чотири команди буде розбито на дві пари, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. Переможці пар вийдуть на ЧС-2024.