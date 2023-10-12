Збірна Бельгії не змогла відібрати очки в поляків, поступившись з рахунком 1:3.
збірна польщі з футзалу, twitter.com/pzpn_pl
12 жовтня 2023, 00:00
У рамках четвертого туру елітного раунд відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу в очному протистоянні зустрілися збірні Бельгії та Польщі, які є суперниками України та Сербії за групою B.
Раніше команда Олександра Косенка зіграла внічию з сербами та надала полякам можливість одноосібно очолити турнірну таблицю у разі перемоги над бельгійцями — цим "біло-червоні" успішно скористалися.
Головний конкурент України за першу сходинку обіграв Бельгію з рахунком 3:1, здобувши свою третю перемогу в чотирьох зіграних матчах за два тури до кінця відбіркового циклу.
Втім, багато що вирішуватиметься в другому очному протистоянні між Польщею та Україною (у першому поєдинку наша команда програла). Окрім цього, Сербія також зберігає шанси на те, щоб посісти перше місце та потрапити на мундіаль з футзалу напряму.
15.09.2023
Бельгія — Україна 2:10
Польща — Сербія 1:2
20.09.2023
Україна — Польща 2:3
Сербія — Бельгія 3:3
06.10.2023
Сербія — Україна 1:6
Польща — Бельгія 7:2
11.10.2023
Україна — Сербія 1:1
Бельгія — Польща 1:3
15.12.2023
Україна — Бельгія
Сербія — Польща
20.12.2023
Бельгія — Сербія
Польща — Україна
Елітний раунд
20 збірних розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходять удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду.
Плей-оф елітного раунду
Жеребкування: 25 січня 2024 року.
Матчі: 8—17 квітня 2024 року.
Чотири команди буде розбито на дві пари, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. Переможці пар вийдуть на ЧС-2024.