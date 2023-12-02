Українська команда продовжує свій шлях на європейській арені.
ХІТ - Пальма - Футбол 24
02 грудня 2023, 22:16
У рамках третього туру елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрівся з іспанською Пальмою.
Українська команда відкрила рахунок, проте пропустила двічі у другому таймі.
Футболістам ХІТа вдалося забити ближче до завершення матчу, втім цього вистачило лише для нічиєї.
Через даний результат вони залишають турнір на стадії групового етапу.
ХІТ Київ — Пальма 2:2
Голи: Абакшич, 14, Поночовний, 38 — Горділльо, 24, Оладгхобад, 26