У рамках третього туру елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрівся з іспанською Пальмою. 

Українська команда відкрила рахунок, проте пропустила двічі у другому таймі. 

Футболістам ХІТа вдалося забити ближче до завершення матчу, втім цього вистачило лише для нічиєї. 

Через даний результат вони залишають турнір на стадії групового етапу. 

ХІТ Київ — Пальма 2:2 

Голи: Абакшич, 14, Поночовний, 38 — Горділльо, 24, Оладгхобад, 26 