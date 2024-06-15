Футзал

Київська команда була на голову сильнішою за Енергію у вирішальній дуелі.

Київський ХІТ у третій грі фінальної серії футзальної Екстра-ліги розгромив львівську Енергію з рахунком 5:0, що означало, що команда Олега Лук'яненка стала чемпіоном України у сезоні-2023/24.

Вже на третій хвилині Євген Жук головою замкнув передачу від свого воротаря. Через п'ять хвилин Євген Сірий класно і потужно пробив здалеку, влучивши точно у кут воріт. Ще за кілька хвилин Жук оформив дубль після передачі Ігоря Чернявського.

У другому таймі Енергія намагалася відігратися, випускаючи на майданчик п'ятого польового, але ХІТ не здригнувся і ще двічі відправив м'яч у порожні ворота — автором голів став Олександр Педяш, який оформив дубль.

Нагадаємо, у першій грі ХІТ обіграв Енергію в додатковому часі з рахунком 5:2, а потім у другому матчі переміг у серії пенальті — 4:3.

Таким чином, ХІТ став дворазовим чемпіоном України після завойованого титулу минулого сезону.

Енергія — ХІТ 0:5 (серія 0:3)

Голи: Жук, 3, 17, Сірий, 8, Педяш, 22, 38.