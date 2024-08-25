Футзал

"Синьо-жовті" готуються до турніру в Узбекистані.

Збірна України обіграла Португалію в товариському матчі в рамках підготовки до чемпіонату світу-2024.

Нагадаємо, що португальці — чинні чемпіони світу та переможці двох попередніх чемпіонатів Європи.

Україна - Португалія 6:3

Голи: 1:0 — Мельник 7, 2:0 — Шотурма 13, 3:0 — Шотурма 16, 3:1 — Сесіліу 27, 4:1 — Чернявський 30, 5:2 — Швед, 5:2 — Сесіліу 35, 6:2 — Микитюк 36, 6:3 — Роша 37.

Нагадаємо, що на груповому етапі мундіалю в Узбекистані зіграє Україна з Аргентиною, Анголою та Афганістаном.

Раніше збірна України з футзалу розтрощила Кубу на турнірі в Португалії.