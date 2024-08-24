Футзал

"Синьо-жовті" продовжують готуватися до чемпіонату світу-2024.

У другому матчі міжнародного футзального турніру в Португалії збірна України зустрілася зі збірною Куби, не зазнавши проблем.

Після першої половини зустрічі "синьо-жовті" лідирували в два голи, але пізніше значно покращили цей показник. У другому таймі колектив Олександра Косенка скерував у ворота свого суперника ще п'ять м'ячів.

Куба — Україна 0:7

Голи: Микитюк, 7, Швед, 13, Зварич, 26, 29, Семенченко, 35, Морехон, 36 (автогол), Корсун, 39

Свій наступний матч Україна проведе проти Португалії, господаря турніру. Гра відбудеться завтра, 25 серпня (початок — о 20:00 за Києвом). У першому поєдинку "синьо-жовті" розібралися з Коста-Рикою.

Нагадаємо, це змагання відбувається в рамках підготовки до чемпіонату світу 2024 року, який відбудеться у вересні-жовтні.