Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед стартом збірної на мундіалі.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував майбутній старт "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2024.

"Поки що все нормально. Маємо ще тренування перед стартовим матчем. Усі здорові. Усі налаштовуються.

Такі перемоги, як над Португалією, потрібні передусім для впевненості команди у своїх силах. Але не треба цим довго жити. Слід переключатися на наступні матчі. Подібні перемоги в майбутньому можливі лише тоді, коли ми з таким самим натхненням та бажанням гратимемо з будь-яким опонентом, незважаючи на його статус.

Вважаю, що в нашій групі не тільки Аргентина, а й Ангола та Афганістан є дуже серйозними суперниками. В Анголи шість гравців виступають у чемпіонаті Португалії. В Афганістану шість гравців виступають у чемпіонаті Ірану. Тому треба налаштовуватися на кожен матч. І не варто думати, мовляв, якщо ми перемогли Португалію, так буде й надалі. Воно так може бути, але, повторюся, за певної підготовки до гри.

Аргентина — це справді дуже потужна команда. Але ми довели, що самі вміємо вправно грати. Тому ми не збираємося підлаштовуватися під суперника, а намагатимемося діяти у своєму стилі, проявити свої найкращі якості — як кожного гравця, так і команди в цілому. Якщо нам це вдасться, тільки тоді можна розраховувати на позитивний результат.

Два перші матчі ми зіграємо на Хумо Арені, а третій — в Андижані. У Ташкенті паркет, а в Андижані — терафлекс. Чи важливо це? Це важливо. Нам зручніше грати на паркеті. Я так розумію, що азійські команди, наприклад Афганістан, більше грають на терафлексі, і для них зручніше буде в Андижані. Для нас це не дуже добре. Терафлекс повільний. Нам потрібно, щоб м’яч рухався швидше. Попри це, будемо грати і сприймати умови, в яких знаходяться всі команди.

Як ми відпрацювали на тренуваннях, покажуть тільки матчі. Це як іспит. У сьогоднішній команді лише двоє гравців уже брали участь у чемпіонаті світу. Для решти хлопців це дебютний мундіаль. Тому, гадаю, передігрове хвилювання обов’язково буде. І що швидше ми його позбудемося, то краще. На мою думку, ми добре попрацювали й у фізичному, й у тактичному плані", — наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, свій перший матч Україна проведе проти Аргентини. Гра відбудеться завтра, 15 вересня, о 18:00 за Києвом.