Футзал

Керманич збірної України з футзалу висловився про поразку від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024 (2:3).

У рамках півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України у бойовому стилі поступилася Бразилії з рахунком 2:3.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко поділився враженнями від результату цього протистояння та висловився про майбутній матч за "бронзу" ЧС-2024 з кимось з пари Аргентина — Франція.

"Дуже прикро програвати в матчах, де ми, на мою думку, як мінімум, були не слабшими, а подекуди навіть краще бразильців. Дякую хлопцям, вони виклалися на всі сто відсотків. Трішки нам не вистчило реалізації при 2:2. Якби таки забили, то могли б розраховувати на перемогу. Але, на жаль… За хлопців дуже прикро, вони віддали все… Вони заслуговували на більше…

В нас був колись шанс. Ми тоді не вибороли медалі. Сподіваюсь, ми скористаємось цим шансом цього разу. Будемо дивитись хто стане нашим суперником. Сподіваюсь, ми добре відновимось і, думаю, кожен з них хоче з позитивними емоціями повернутись на Батьківщину і здобути бронзові медалі", — цитує слова Олександра Косенка офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Дивитися відео голів та огляд футзального матчу Україна — Бразилія ви можете на Football.ua.