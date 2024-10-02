Футзал

Football.ua представляє відео найкращих моментів півфінального поєдинку чемпіонату світу-2024 з футзалу, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України у бойовому стилі поступилася Бразилії з рахунком 2:3.

Команда Олександра Косенка мала мінімальну перевагу в рахунку за підсумками першого тайму, проте втримати її після перерви не вдалося.

Переможця протистояння визначив реалізований пенальті у виконанні бразильців, який було призначено в наші ворота через шостий фол у заключному відрізку другого тайму.

Таким чином, Бразилія крокує до фіналу, а Україна 6 жовтня зіграє в "бронзовому" фіналі з кимось з пари Аргентина — Франція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна — Бразилія у рамках півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу:

Україна — Бразилія 2:3 (1:0)

Голи: Чернявський (18), Корсун (29) — Семенченко (21, автогол), Дієго (22, 36, дабл-пенальті).

Україна: Сухов — Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин; Ципун, Савенко, Жук, Чернявський, Зварич, Шотурма (к), Микитюк, Фаренюк.

Тренер: Олександр Косенко.

Бразилія: Вілліан (Гітта, 29) — Марлон, Марсел, Дієго (к), Валеріо; Ронкальйо, Негіньйо, Марсеніо, Ліно, Піто, Феррао, Артур, Рафаель.

Тренер: Маркіньйос Шав’єр.

Попереджені: Мельник (36) — Ліно (34).