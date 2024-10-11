Футзал

"Синьо-жовті" обійшли й Францію, яку здолали в матчі за третє місце ЧС-2024.

На офіційному сайті FIFA було опубліковано оновлений рейтинг футзальних збірних, який зазнав значних змін після завершення чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

Збірна України, якій вдалося здобути "бронзу" турніру, продемонструвала найбільший приріст очок (+103.72) серед усіх 139 команд, представлених у рейтингу. Зараз "синьо-жовті" перебувають на дев'ятій сходинці (+3).

Від країни-терористки колектив Олександра Косенка відділяють трохи більше 30 очок, тоді як менше 8-ми становить відрив від французів, яких Україна розгромила в матчі за третє місце ЧС.

Жіноча збірна України з футзалу опустилася на одну сходинку відповідного рейтингу. Зараз вона перебуває на 13-й (із 74-х) позиції.