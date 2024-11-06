Футзал

Друга звитяга "синьо-жовтих" виявилася впевненішою за першу.

Футзальна збірна України провела другий виїзний товариський матч проти збірної Чехії.

У першому контрольному поєдинку колектив Олександра Косенка святкував перемогу з рахунком 3:2. А от у другому "синьо-жовті" пропустили стільки ж голів, але самі забили втричі більше за суперника. Зокрема, хет-триком відзначився гравець київської Аврори Ростислав Семенченко.

Зазначимо, що спаринги з чеською командою проходили в рамках підготовки українців до кваліфікаційного турніру Євро-2026.

Чехія — Україна 2:6

Голи: Кухта, 24, П. Дрозд, 29 — Первєєв, 4, Семенченко, 21, 33, 37, Зварич, 23, Швед, 40

Україна: Сухов — Первєєв, Жук, Лебідь, Чернявський; Абакшин, Завертаний, Зварич, Масевич, Мельник, Савенко, Семенченко, Фаренюк, Швед.