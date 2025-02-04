Футзал

Черговий успіх підопічних Олександра Косенка.

У рамках четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2026 збірна України з футзалу зустрілася з Німеччиною в Кишиневі (Молдова).

"Синьо-жовті" тричі уразили ворота німців у першому таймі поєдинку. У другій половині протистояння команді Олександра Косенка вдалося втричі збільшити свою перевагу, розтрощивши гостей. Це друга поспіль перемога України над Німеччиною — 31 січня українці на виїзді здолали цього ж суперника з рахунком 5:3.

Україна — Німеччина 9:0

Голи: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 31

Україна (стартовий склад): Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко

Запасні: Савенко, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький

Турнірна таблиця групи: