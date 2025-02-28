Футзал

Команда Олександра Косенка зіграє з Кіпром та Румунією.

Збірна України з футзалу проведе заключні матчі основного раунду відбору Євро-2026 у Польщі. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Номінально домашні поєдинки команди Олександра Косенка відбудуться у польському місті Кошалін. Ігри прийматиме місцева арена Hala Widowiskowo-Sportowa.

У цих матчах Україна зіграє проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце у відбірковій групі, здобувши чотири перемоги, випереджаючи Румунію на три бали.