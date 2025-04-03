Футзал

Зміни прийшли і до футзалу.

У швейцарському Ньйоні відбулося засідання комітету УЄФА на якому оприлюднили новий формат футзальної Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

На засіданні керівництво УЄФА детально представило оновлений формат футзальної Ліги чемпіонів, який 2 квітня вже було офіційно затверджено виконавчим комітетом УЄФА.

Відтепер після змагань у рамках Шляху А та B розіграш буде продовжуватися зі стадії 1/8 фіналу турніру. З цієї стадії змагань Ліга чемпіонів проходитиме за системою плей-оф із двоматчевими протистояннями до традиційного Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, що з наступного сезону у футзальній Лізі чемпіонів братимуть участь відразу дві українських команди.