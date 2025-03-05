У Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів футзального Кубка України-2024/25.

"Фінал восьми" проходитиме в Київському Палаці спорту. Упродовж чотирьох днів (24-27 квітня) будуть зіграні матчі 1/4, 1/2 фіналу й вирішальний поєдинок.

Чвертьфінальні пари:

Суха Балка (Жовті Води) — Енергія (Львів)

Ураган (Івано-Франківськ) — Сокіл (Хмельницький)

Аврора (Київ) — Кардинал (Рівне)

SkyUp Futsal (Київ) — Любарт (Луцьк)

Потенційні півфінальні пари:

Суха Балка/Енергія — Аврора/Кардинал

SkyUp Futsal/Любарт — Ураган/Сокіл

Розклад матчів з'явиться пізніше, повідомили на офіційному сайті Асоціації футзалу України.