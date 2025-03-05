"Фінал восьми" проходитиме в Києві наприкінці квітня.
Жеребкування Кубка України з футзалу, futsal.com.ua
05 березня 2025, 17:16
У Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів футзального Кубка України-2024/25.
"Фінал восьми" проходитиме в Київському Палаці спорту. Упродовж чотирьох днів (24-27 квітня) будуть зіграні матчі 1/4, 1/2 фіналу й вирішальний поєдинок.
Чвертьфінальні пари:
Суха Балка (Жовті Води) — Енергія (Львів)
Ураган (Івано-Франківськ) — Сокіл (Хмельницький)
Аврора (Київ) — Кардинал (Рівне)
SkyUp Futsal (Київ) — Любарт (Луцьк)
Потенційні півфінальні пари:
Суха Балка/Енергія — Аврора/Кардинал
SkyUp Futsal/Любарт — Ураган/Сокіл
Розклад матчів з'явиться пізніше, повідомили на офіційному сайті Асоціації футзалу України.