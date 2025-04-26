Футзал

Визначився перший учасник майбутнього вирішального матчу турніру.

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 із футзалу київський SkyUp протистояв іванофранківському Урагану.

Саме номінальним господарям поля столичного Палацу спорту вдалося відкрити рахунок у матчі зусиллями Лукаса, на що гості відповіли двома своїми результативними ударами у виконанні Масевича й Жукова. Тменов і Сніцаренко пізніше повернули киянам мінімальну перевагу, але іванофранківці спочатку уникнули поразки завдяки голу Дичука, а потім, у серії пенальті, взяли гору над своїм суперником і вийшли до фіналу турніру.

SkyUp Futsal — Ураган* 3:3 (серія пен. — 1:4)

Голи: Ж. Лукас, 15, Тменов, 28, Сніцаренко, 31 — Масевич, 21, Жуков, 22, Дичук, 37

Нагадаємо, що другий учасник вирішального матчу визначиться в протистоянні між Сухою Балкою й Кардиналом, яке стартувало о 16:00. Фінал відбудеться завтра, 27 квітня.