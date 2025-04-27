Футзал

Переможця турніру виявили в матчі з десятьма голами.

У рамках фіналу Кубка України-2024/25 із футзалу іванофранківський Ураган протистояв жовтоводській Сухій Балці.

Ураган у ході вирішального поєдинку мав перевагу в три гола, але Суха Балка протягом кількох хвилин зуміла відновити паритет. Тим не менш, після цього номінальні господарі поля київського Палацу спорту знову перехопили ініціативу, ще тричі уразивши ворота гостей, на що ті відповіли тільки одним своїм результативним ударом і зазнали поразки.

Ураган — Суха Балка 6:4

Голи: Терентьєв, 7, 16, Приходько, 8, 37, Богославський, 34, Сіріцький, 38 — Ковальов, 27, Мілінький, 27, Ніжник, 32, 39

Зазначимо, що для Урагана це другий поспіль подібний трофей. У сезоні-2023/24 у фіналі Кубка України клубу з Івано-Франківська поступилася столична Аврора (2:4).