Капітан київської команди незадоволений результатами жеребкування єврокубкового турніру.
Ігор Чернявський, ФК ХІТ
04 липня 2025, 00:39
Капітан ХІТа Ігор Чернявський прокоментував результати жеребкування футзальної Ліги чемпіонів, за підсумками якої його команда потрапила до однієї групи з Aurora.
"У мене погані емоції. Ми вперше в історії маємо двох представників від України в футзальній Лізі чемпіонів, а УЄФА зробила нам такий подарунок.
Я вважаю, що формат жеребкування є некоректним. Не можуть на перших стадіях грати між собою команди з однієї країни. Але маємо, що маємо. Ми не можемо на це вплинути, тому приймаємо все як є.
Завданням ХІТа буде вихід з групи, і ми будемо робити все задля цієї мети", — наводить слова Чернявського прес-служба АФУ.
Раніше повідомлялося, що Енергія тимчасово залишає Екстра-лігу та зосереджується на розвитку молоді.