Футзал

Капітан київської команди незадоволений результатами жеребкування єврокубкового турніру.

Капітан ХІТа Ігор Чернявський прокоментував результати жеребкування футзальної Ліги чемпіонів, за підсумками якої його команда потрапила до однієї групи з Aurora.

"У мене погані емоції. Ми вперше в історії маємо двох представників від України в футзальній Лізі чемпіонів, а УЄФА зробила нам такий подарунок.

Я вважаю, що формат жеребкування є некоректним. Не можуть на перших стадіях грати між собою команди з однієї країни. Але маємо, що маємо. Ми не можемо на це вплинути, тому приймаємо все як є.

Завданням ХІТа буде вихід з групи, і ми будемо робити все задля цієї мети", — наводить слова Чернявського прес-служба АФУ.

Раніше повідомлялося, що Енергія тимчасово залишає Екстра-лігу та зосереджується на розвитку молоді.