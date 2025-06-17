Легендарний футзальний клуб зосередиться на вихованні нового покоління, готуючись до повернення на професійну арену.
Фото - Енергія
17 червня 2025, 16:02
Футзальний клуб Енергія зі Львова, один із символів українського футзалу, оголосив про зміну формату своєї діяльності на сезон-2025/2026. У непростих умовах воєнного часу клуб вирішив зробити паузу у виступах в Екстра-лізі, але не припиняє свою роботу.
З наступного сезону Енергія сконцентрується на дитячо-юнацькому та студентському напрямках. У структурі клубу працюватимуть молодіжні команди, які братимуть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях. Тренерський склад сформують досвідчені наставники, зокрема колишні гравці клубу.
Це рішення було прийняте керівництвом клубу разом із головним спонсором — ПрАТ Львівобленерго. Метою є збереження спортивної ідентичності та поступова підготовка нової команди, яка у перспективі знову представлятиме Енергію на найвищому рівні.
У клубі не виключають можливості повернення до Екстра-ліги вже цього сезону — у разі сприятливих умов.