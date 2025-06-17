Футзал

Легендарний футзальний клуб зосередиться на вихованні нового покоління, готуючись до повернення на професійну арену.

Футзальний клуб Енергія зі Львова, один із символів українського футзалу, оголосив про зміну формату своєї діяльності на сезон-2025/2026. У непростих умовах воєнного часу клуб вирішив зробити паузу у виступах в Екстра-лізі, але не припиняє свою роботу.

З наступного сезону Енергія сконцентрується на дитячо-юнацькому та студентському напрямках. У структурі клубу працюватимуть молодіжні команди, які братимуть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях. Тренерський склад сформують досвідчені наставники, зокрема колишні гравці клубу.

Це рішення було прийняте керівництвом клубу разом із головним спонсором — ПрАТ Львівобленерго. Метою є збереження спортивної ідентичності та поступова підготовка нової команди, яка у перспективі знову представлятиме Енергію на найвищому рівні.

У клубі не виключають можливості повернення до Екстра-ліги вже цього сезону — у разі сприятливих умов.