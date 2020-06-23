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В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших защитниках Баварии. В истории немецкого гранда в достатке есть выдающихся футболистов оборонительной линии, среди которых хватает и воспитанников клуба, а также тех, кто пришел в команду и сумел оставить значительный след.
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Рассмотрим схему с четырьмя защитниками, поэтому на каждом амплуа будут представлены по два игрока — на левом и правом флангах, а также четверо центрбэков.
Правый защитник
Филипп Лам
Период выступлений: 2001—2017
Матчей: 517
Голы: 16
Ассисты: 70
Ярко выраженные фланговые защитники появились в составе Баварии на самом старте XXI века, и с тех пор на этой позиции в мюнхенской команде команде выступал надежный игрок. В текущем сезоне эта роль выпала Бенжамину Павару, на заре карьеры правого фулбэка играл Йозуа Киммих, но никто не станет спорить, что главным именем в истории Баварии на сей позиции будет Филипп Лам.
"Могучий муравей" провел в стане "красных" практически всю свою карьеру, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году и собрав на своем счету 517 поединков в футболке мюнхенцев. Лам выходил в стартовом составе команды 492 раза, взяв участие во всех достижениях немецкого гранда в текущем веке.
Не удивительно, что Филипп находится в когорте самых титулованных игроков Баварии. Восемь побед в Бундеслиге, шесть Кубков Германии, три Суперкубка, Кубок немецкой лиги, трофей Лиги чемпионов, Кубок УЕФА, победа в Клубном чемпионате мира — столь внушительную коллекцию защитник сумел собрать за 22 года игровой карьеры.
Вилли Саньоль
Период выступлений: 2000—2009
Матчей: 277
Голы: 8
Ассисты: 50
Пожалуй, если кто и может составить конкуренцию Ламу за право получить звание лучшего правого защитника в истории, так это Вилли Саньоль. Именно при французе позиция правого фулбэка получила отчетливый вид, и именно в составе мюнхенской команды футболист зарекомендовал себя как одного из самых выдающихся игроков на этой позиции, закрепив за собой место не только в Баварии, а и в сборной Франции.
Помимо надежной игры в обороне, Саньоль стал одним из первых фулбэков, который брал активное участие в атаках своей команды, что способствовало эффективной игре "красных" в передней линии. Пятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов, он был вынужден завершить карьеру в 2009 году из-за травмы ахилла, окончательно уступив дорогу Филиппу Ламу.
Редакция Football.ua считает, что место правого защитника Баварии в символической сборной займет Филипп Лам.
Центральные защитники
Франц Бэккенбауер
Период выступлений: 1964—1977
Матчей: 545
Голы: 58
Ассисты: 73
Если у болельщиков, особенно старшего поколения, спросить имя, которое в первую очередь ассоциируется с Баварией, то очень многие назовут Франца Бэккенбауера. "Кайзер" был абсолютным лидером как на поле, так и в раздевалке той феноменальной мюнхенской команды, которая стала новой силой в немецком и европейском футболе в конце 60-х и первой половине 70-х годов.
Выступая на позиции свободного защитника, Бэккенбауер мог без проблем подключаться к атакам "красных", успевая на всех участках поля. Его партнеры отмечали его волевой характер, который стал тем мотором, гнавшим Баварию вперед к ее трофеям. Три Кубка европейских чемпионов, Кубок Кубков УЕФА, четырежды чемпион и обладатель Кубка ФРГ — все эти трофеи были собраны при каденции Франца, и, без сомнения, он внес свой значительный вклад в сей успех.
Пауль Брайтнер
Период выступлений: 1970—1974, 1978—1983
Матчей: 347
Голы: 109
Ассисты: 37
Другим феноменальным игроком, который разделял с "Кайзером" величие тогдашней Баварии был Пауль Брайтнер, которого уже в 20-летнем возрасте величали одним из лучших футболистов. Конечно, довольно трудно определить Брайтнера как центрбека, ведь игрок не гнушался как атаковать по флангам, так и выступать в полузащите.
Пауль выступал за мюнхенцев дважды. В период с 1970 по 1974 года он стал обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка ФРГ и трижды чемпионом ФРГ, а затем вернулся 1978 году, добавив в свой актив два чемпионства и один Кубок. Так или иначе, Брайтнер стал одним из самых лучших футболистов не только Баварии, а и всего футбола.
Клаус Аугенталер
Период выступлений: 1975—1991
Матчей: 549
Голы: 73
Ассисты: 17
Другой выдающейся фигурой в истории мюнхенцев остается Клаус Аугенталер. Проведя в стане "красных" всю карьеру с 1975 по 1991 год, он семь раз становился чемпионом Германии, пять раз поднимая серебряную салатницу в качестве капитана, разделив этот рекорд с Филиппом Ламом. Проведя суммарно 404 поединка в Бундеслиге, Аугенталера можно считать одним из самых значимых игроков Баварии 80-х годов.
Жером Боатенг
Период выступлений: 2011—н. в.
Матчей: 318
Голы: 8
Ассисты: 24
Сложно было определить, кому отдать последнее место в плеяде центральных защитников, и выбор пал на Жерома Боатенга. Да, немец может вызывать вопросы в данном контексте, но нельзя не отметить его огромную роль в современном успехе Баварии, ведь именно Боатенг был ключевым гвоздем в обороне Баварии последних восьми лет, а его место в старте омрачали лишь травмы.
Редакция Football.ua считает, что место в центре обороны Баварии в символической сборной займут Франц Бэккенбауэр и Клаус Аугенталер.
Кто по мнению наших читателей должен составить пару центральных защитников в легендарном составе?
Левый защитник
Биксанте Лизаразю
Период выступлений: 1997—2004, 2005—2006
Матчей: 273
Голы: 8
Ассисты: 20
Здесь сосредоточим внимание на двух великолепных футболистах текущего столетия: Биксанте Лизаразю и Давиде Алабе. Француза и вовсе можно считать выдающимся игроком своей эпохи и чуть ли не лучшим левым фулбэком в начале XXI века. Лизаразю известен своих вспыльчивым характером вне поля — он часто конфликтовал со своими одноклубниками в Мюнхене, что не мешало ему демонстрировать высококлассный футбол.
Перейдя из Атлетика в 1997 году, Биксант довольно быстро обрел себе место в старте благодаря своей блистательной игре на фланге и надежными оборонительными навыками. Параллельно с успешными выступлениями за мюнхенцев, Лизаразю стал основным футболистом в сборной Франции, став победителем чемпионата мира-1998 и чемпионата Европы-2000.
На клубной уровне фулбэк был не менее успешен, завоевав шесть побед в Бундеслиге, пять национальных Кубков, два трофея немецкой лиги, Лигу чемпионов-2001 и Межконтинентальный Кубок, проведя за баварцев 273 поединка.
Давид Алаба
Период выступлений: 2009—н. в.
Матчей: 248
Голы: 20
Ассисты: 25
Давид Алаба оказался в Мюнхене 11 лет назад, и его место в стартовом составе до сих пор кажется непоколебимым. Да, в текущем сезоне австриец вынуждено играет центрбека, но все мы знаем его именно как левого фулбэка, который безоговорочно попадал в состав команды на важнейшие поединки за последние восемь лет.
Алаба уже собрал в футболке "красных" больше трофеев, чем Лизаразю. Внушительные восемь чемпионств Германии, пять Кубков и столько же Суперкубков, победа в Лиге чемпионов-2013 и Суперкубке УЕФА — во всех этих успехах Давид был ключевым винтиком в обороне Баварии, наряду с Боатенгом создав облик обороны немецкого гранда второго десятилетия XXI века.
Все больше СМИ пронзает информация о том, что текущий сезон станет последним для австрийского футболиста на Альянц Арене, но нет сомнений, что Алаба достоин войти в когорту лучших игроков в истории клуба.
Редакция Football.ua считает, что место левого защитника Баварии в символической сборной займет Бискант Лизаразю.
Каков же будет выбор наших читателей?