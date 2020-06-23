Германия

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В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших защитниках Баварии. В истории немецкого гранда в достатке есть выдающихся футболистов оборонительной линии, среди которых хватает и воспитанников клуба, а также тех, кто пришел в команду и сумел оставить значительный след.

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Рассмотрим схему с четырьмя защитниками, поэтому на каждом амплуа будут представлены по два игрока — на левом и правом флангах, а также четверо центрбэков.

Правый защитник

Филипп Лам

Период выступлений: 2001—2017

Матчей: 517

Голы: 16

Ассисты: 70

Ярко выраженные фланговые защитники появились в составе Баварии на самом старте XXI века, и с тех пор на этой позиции в мюнхенской команде команде выступал надежный игрок. В текущем сезоне эта роль выпала Бенжамину Павару, на заре карьеры правого фулбэка играл Йозуа Киммих, но никто не станет спорить, что главным именем в истории Баварии на сей позиции будет Филипп Лам.

"Могучий муравей" провел в стане "красных" практически всю свою карьеру, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году и собрав на своем счету 517 поединков в футболке мюнхенцев. Лам выходил в стартовом составе команды 492 раза, взяв участие во всех достижениях немецкого гранда в текущем веке.

Не удивительно, что Филипп находится в когорте самых титулованных игроков Баварии. Восемь побед в Бундеслиге, шесть Кубков Германии, три Суперкубка, Кубок немецкой лиги, трофей Лиги чемпионов, Кубок УЕФА, победа в Клубном чемпионате мира — столь внушительную коллекцию защитник сумел собрать за 22 года игровой карьеры.

Вилли Саньоль

Период выступлений: 2000—2009

Матчей: 277

Голы: 8

Ассисты: 50

Пожалуй, если кто и может составить конкуренцию Ламу за право получить звание лучшего правого защитника в истории, так это Вилли Саньоль. Именно при французе позиция правого фулбэка получила отчетливый вид, и именно в составе мюнхенской команды футболист зарекомендовал себя как одного из самых выдающихся игроков на этой позиции, закрепив за собой место не только в Баварии, а и в сборной Франции.

Помимо надежной игры в обороне, Саньоль стал одним из первых фулбэков, который брал активное участие в атаках своей команды, что способствовало эффективной игре "красных" в передней линии. Пятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов, он был вынужден завершить карьеру в 2009 году из-за травмы ахилла, окончательно уступив дорогу Филиппу Ламу.

Редакция Football.ua считает, что место правого защитника Баварии в символической сборной займет Филипп Лам.

Центральные защитники

Франц Бэккенбауер

Период выступлений: 1964—1977

Матчей: 545

Голы: 58

Ассисты: 73

Если у болельщиков, особенно старшего поколения, спросить имя, которое в первую очередь ассоциируется с Баварией, то очень многие назовут Франца Бэккенбауера. "Кайзер" был абсолютным лидером как на поле, так и в раздевалке той феноменальной мюнхенской команды, которая стала новой силой в немецком и европейском футболе в конце 60-х и первой половине 70-х годов.

Выступая на позиции свободного защитника, Бэккенбауер мог без проблем подключаться к атакам "красных", успевая на всех участках поля. Его партнеры отмечали его волевой характер, который стал тем мотором, гнавшим Баварию вперед к ее трофеям. Три Кубка европейских чемпионов, Кубок Кубков УЕФА, четырежды чемпион и обладатель Кубка ФРГ — все эти трофеи были собраны при каденции Франца, и, без сомнения, он внес свой значительный вклад в сей успех.

Пауль Брайтнер

Период выступлений: 1970—1974, 1978—1983

Матчей: 347

Голы: 109

Ассисты: 37

Другим феноменальным игроком, который разделял с "Кайзером" величие тогдашней Баварии был Пауль Брайтнер, которого уже в 20-летнем возрасте величали одним из лучших футболистов. Конечно, довольно трудно определить Брайтнера как центрбека, ведь игрок не гнушался как атаковать по флангам, так и выступать в полузащите.

Пауль выступал за мюнхенцев дважды. В период с 1970 по 1974 года он стал обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка ФРГ и трижды чемпионом ФРГ, а затем вернулся 1978 году, добавив в свой актив два чемпионства и один Кубок. Так или иначе, Брайтнер стал одним из самых лучших футболистов не только Баварии, а и всего футбола.

Клаус Аугенталер

Период выступлений: 1975—1991

Матчей: 549

Голы: 73

Ассисты: 17

Другой выдающейся фигурой в истории мюнхенцев остается Клаус Аугенталер. Проведя в стане "красных" всю карьеру с 1975 по 1991 год, он семь раз становился чемпионом Германии, пять раз поднимая серебряную салатницу в качестве капитана, разделив этот рекорд с Филиппом Ламом. Проведя суммарно 404 поединка в Бундеслиге, Аугенталера можно считать одним из самых значимых игроков Баварии 80-х годов.

Жером Боатенг

Период выступлений: 2011—н. в.

Матчей: 318

Голы: 8

Ассисты: 24

Сложно было определить, кому отдать последнее место в плеяде центральных защитников, и выбор пал на Жерома Боатенга. Да, немец может вызывать вопросы в данном контексте, но нельзя не отметить его огромную роль в современном успехе Баварии, ведь именно Боатенг был ключевым гвоздем в обороне Баварии последних восьми лет, а его место в старте омрачали лишь травмы.

Редакция Football.ua считает, что место в центре обороны Баварии в символической сборной займут Франц Бэккенбауэр и Клаус Аугенталер.

Кто по мнению наших читателей должен составить пару центральных защитников в легендарном составе?

Левый защитник

Биксанте Лизаразю

Период выступлений: 1997—2004, 2005—2006

Матчей: 273

Голы: 8

Ассисты: 20

Здесь сосредоточим внимание на двух великолепных футболистах текущего столетия: Биксанте Лизаразю и Давиде Алабе. Француза и вовсе можно считать выдающимся игроком своей эпохи и чуть ли не лучшим левым фулбэком в начале XXI века. Лизаразю известен своих вспыльчивым характером вне поля — он часто конфликтовал со своими одноклубниками в Мюнхене, что не мешало ему демонстрировать высококлассный футбол.

Перейдя из Атлетика в 1997 году, Биксант довольно быстро обрел себе место в старте благодаря своей блистательной игре на фланге и надежными оборонительными навыками. Параллельно с успешными выступлениями за мюнхенцев, Лизаразю стал основным футболистом в сборной Франции, став победителем чемпионата мира-1998 и чемпионата Европы-2000.

На клубной уровне фулбэк был не менее успешен, завоевав шесть побед в Бундеслиге, пять национальных Кубков, два трофея немецкой лиги, Лигу чемпионов-2001 и Межконтинентальный Кубок, проведя за баварцев 273 поединка.

Давид Алаба

Период выступлений: 2009—н. в.

Матчей: 248

Голы: 20

Ассисты: 25

Давид Алаба оказался в Мюнхене 11 лет назад, и его место в стартовом составе до сих пор кажется непоколебимым. Да, в текущем сезоне австриец вынуждено играет центрбека, но все мы знаем его именно как левого фулбэка, который безоговорочно попадал в состав команды на важнейшие поединки за последние восемь лет.

Алаба уже собрал в футболке "красных" больше трофеев, чем Лизаразю. Внушительные восемь чемпионств Германии, пять Кубков и столько же Суперкубков, победа в Лиге чемпионов-2013 и Суперкубке УЕФА — во всех этих успехах Давид был ключевым винтиком в обороне Баварии, наряду с Боатенгом создав облик обороны немецкого гранда второго десятилетия XXI века.

Все больше СМИ пронзает информация о том, что текущий сезон станет последним для австрийского футболиста на Альянц Арене, но нет сомнений, что Алаба достоин войти в когорту лучших игроков в истории клуба.

Редакция Football.ua считает, что место левого защитника Баварии в символической сборной займет Бискант Лизаразю.

Каков же будет выбор наших читателей?