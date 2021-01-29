Испания

За последнюю неделю "летучие мыши" потеряли второго игрока.

Тестирование игроков и сотрудников команды выявило новый положительный результат — сообщил официальный сайт Валенсии.

Имя заболевшего игрока не сообщается. Как и его заболевший несколько дней назад товарищ по команде, футболист отправлен на самоизоляцию.

Ближайший матч Валенсия проведет в субботу, 30 января против Эльче в 21-м туре чемпионата Испании.

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