ЧМ-2022. Отбор

Команда Йоахима Лёва стартует в отборе с уверенной победы.

Старт отбора к ЧМ-2022 для сборной Германии предстояло начать против команды Исландии. По сути, статус фаворита обязывал команду Йоги Лёва не просто уверенно разобраться с соперником, а и частично реабилитироваться за унизительное поражение сборной Испании в прошлогоднем матче Лиги наций (0:6).

Хозяева очень бодро начали, забив два мяча к седьмой минуте. Любопытно, что обоих в случаях блестящими передачами начинал атаку Киммих. На третьей минуте мастер геометрии забросил на Гнабри, который помог отличиться Горецке. А через несколько минут Йозуа разогнал атаку, которая завершалась прострелом Сане на Хаверца. 2:0.

Несмотря на удачное начало, подопечные Лёва даже и не думали расставаться с мячом. Владение просто поражает — 77% на 23%. Естественно, исландцы ничего не могли поделать с таким соперником. Первые признаки жизни подопечные Видарссона начали подавать во второй половине встречи, но каждый раз натыкались на скалистую оборону Манншафт.

Немцы забили еще один мяч в середине второго тайма. Гюндоган принял мяч от Гнабри возле чужой штрафной, без проблем прошел опекуна и низом выстрелил точно в угол. 3:0.

Немцы прогнозируемо стартуют с победы в отборочном цикле. В следующем туре (28 марта) подопечные Лёва сыграют против Румынии, которая, к слову, перестреляла Северную Македонию в параллельном матче — 3:2. Исландцы будут противостоять сборной Армении в Ереване.

Германия - Исландия 3:0

Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56.

Германия: Нойер — Клостерманн, Рюдигер, Джан, Гинтер — Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71) — Сане (Вернер, 76), Гнабри (Юнес, 86), Хаверц (Мусиала, 79).

Исландия: Халльдоурссон - Сампстед, Ингасон, Арнасон, Магнуссон — Гуннарссон — Бьярнасон, Сигурьонссон (Гюдмюндссон, 40), Пальссон (Скуласон, 89), Траустасон (Сигурдссон, 89) — Бёдварссон.

Предупреждения: Хаверц, 48 — Арнасон, 56, Гюдмюндссон, 65.