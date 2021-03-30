ЧМ-2022. Отбор

Футбольный агент прокомментировал последние акции футбольных сборных.

После того, как сборные Нидерландов и Германии присоединились к масштабной акции от национальной команды Норвегии, и выступили в защиту прав трудовых мигрантов в Катаре, где будет зимой 2022 года проходить чемпионат мира, в различных футбольных кругах началось активное обсуждение данной темы.

В частности, в эфире португальского телеканала NOS, известный футбольный агент Мино Райола поделился своим мнением по поводу этой проблемы.

Напомним, что в ходе расследования британскими журналистами издания The Guardian было установлено, что после получения Катаром права провести у себя международный форум, летально пострадало не менее 6500 строителей на различных объектах.

"Мне кажется странным, что мы оказываем давление на игроков и позволяем и вступать в политическую игру, — сказал Райола, — Мне было бы гораздо по душе, если бы игроки действовали в одиночку, вместо того, чтобы делать заявление перед играми национальной команды", — подытожил свой короткий комментарий по данному вопросу агент.

Стоит отметить, что вышеперечисленные сборные призвали остальные национальные команды присоединится к протестным движениям, поэтому в ближайшее время стоит ожидать новых акций.