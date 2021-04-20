Германия

Функционер не поддерживает идею создания Суперлиги.

Глава правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался о действиях президента Ювентуса Андреа Аньелли, который был одним из основателей Суперлиги.

"Я хотел поговорить с Аньелли, но не смог дозвониться до него по телефону. Не знаю, что им движет. Не хочу критиковать его, не зная. Может быть, есть причина, по которой он был одним из основателей Суперлиги".

Также Румменигге высказался о вступлении в Суперлигу миланского Интера.

"До меня доходили слухи, что у них финансовые проблемы, потенциальный доход кажется огромным, но этого будет недостаточно для решения финансовых проблем в долгосрочной перспективе.

Вы не можете продолжать обналичивать, чтобы компенсировать расходы. Мы не хотим участвовать в Суперлиге. Мы рады играть в Бундеслиге. Как говорят англичане, это наш "хлеб с маслом", — цитирует Румменигге Football Italia ссылаясь на Corriere della Sera.

Все новости о создании Суперлиги, комментарии тренеров, функционеров и других доступны в сюжете: Суперлига: что происходит.