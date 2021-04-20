Германия

Чемпион Германии не желает принимать участие в новом турнире.

Бавария сделала окончательное заявление относительно участия в Суперлиге — мюнхенцы отказались от турнира.

"Члены нашего клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских клубов этого замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. Бавария говорит "Нет" Суперлиге".

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге, в свою очередь, подчеркнул:

"От имени правления я имею право четко заявить, что Бавария не будет принимать участие в Суперлиге. Бавария солидарна с Бундеслигой. Выступление в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда было и остается большой радостью. Мы все по-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для Баварии Лига чемпионов является лучшим клубным турниром в мире".

Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги.