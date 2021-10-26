Италия

Форвард "россонери" уже тренируется вместе со своими партнерами по команде.

Нападающий Милана Браим Диас вылечился от коронавируса и готов вернуться на поле, сообщает пресс-служба "россонери".

22-летний испанец сдал отрицательный результат на коронавирус, которым он заразился 15 октября. С тех пор он находился на самоизоляции.

В нынешнем сезоне Диас провел девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ближайший матч Милан проведет против Торино в рамках десятого тура Серии А. Игра состоится сегодня, 26 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.