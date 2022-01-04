Германия

В составе хозяев вспышка коронавируса.

У Баварии шестеро заболевших футболистов и еще трое должны сдать повторные тесты — сообщает Bild.

Во вторник, 4 января, Лерой Сане, Дайот Упамекано и Йосип Станишич сдали повторные тесты на коронавирус, поскольку перед этим их тестирование дало неопределенные результаты.

Neuer Corona-Fall bei Bayern! — Hier kommt Sané zum Entscheidungstest https://t.co/Augd2hSCHm #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) January 4, 2022

Если их заболевание подтвердится, то матч 18-го тура Бундаслиги против Боруссии М может не состоятся.

В настоящий момент в Баварии шесть игроков первой команды уже сдали положительные тесты.

Матч Бавария — Боруссия М запланирован на пятницу, 7 января. Начало в 21:30 по киевскому времени.