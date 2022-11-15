Мюнхенський клуб не цікавиться 37-річним футболістом.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 12:25
Кріштіану Роналду не цікавий Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, 37-річний нападник не перейде до чемпіонів Німеччини взимку.
Баварії португалець не цікавий через вік, а також інші плани на склад.
Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, під час якого розкритикував Еріка тен Гага та керівництво клубу, внаслідок чого, ймовірно, футболіст залишить "червоних дияволів".