Німеччина

Ян-Крістіан Дрезен висловився щодо потенційного остаточного створення турніру.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен заявив, що рішення Європейського суду не вплинуло на позицію клубу щодо Суперліги, передає Bayern & Germany.

За словами Дрезена, у Мюнхені взяли до відома сьогоднішнє рішення.

"Це не змінює позицію Баварії та європейської клубної асоціації (ЄКА) про те, що таке змагання (Суперліга) буде нападом на важливість внутрішніх ліг і статику європейського футболу. Бундесліга є основою для Баварії, так само як всі національні ліги є основою європейських футбольних клубів. Тому наш обов'язок і наше глибоке переконання зміцнювати їх, а не послаблювати. Ми також підтримуємо європейські клубні змагання під егідою УЄФА. Тож двері у Суперлігу для Баварії залишаються закритими", — заявив функціонер.

Нагадаємо, раніше із заявою також виступили у Манчестер Юнайтед.