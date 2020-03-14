Италия

Форвард Фиорентины высказался о своем заражении вирусом COVID-19.

Пресс-служба Фиорентины ранее сообщила о заражении еще двух футболистов первой команды коронавирусом. Помимо Хермана Пессельи и Душана Влаховича, болезнь диагностировали у форварда Патрика Кутроне, который прошлой зимой перешел в стан "фиалок" из Вулверхэмптона на правах аренды.

Итальянский нападающий прокомментировал информацию о своем заражении COVID-19 и поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем вам за поддержку и ваши сообщения. У меня все хорошо, и сейчас я остаюсь дома, следуя указаниям врача".

"Я рекомендую вам строго соблюдать указания, предоставляемые различными учреждениями каждый день. Спасибо", — написал Кутроне в своем Instagram.

Напомним, ранее из-за коронавируса розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия,

Испания, Нидерланды, Франция, Португалия, Англия, Германия и другие страны.

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