Италия

Форвард поделился информацией о своем состоянии.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович рассказал о том, как заболел коронавирусом и как чувствует себя на данный момент.

"Я был дома и спал, а проснулся в поту и с жаром. Я померял температуру – было 37 градусов, поэтому я принял лекарства и позвонил в клуб. Жар только усилился, а к вечеру температура поднялась до 39, поэтому я поехал в больницу. Думаю, все было не настолько плохо… В любом случае я в порядке.

Теперь я могу лишь отдыхать, а через 14 дней все завершится. Мне просто нужно оставаться вдали от людей. Не видел никого из одноклубников, но думаю, они в порядке", – приводит слова Влаховича портал Football Italia.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 27 поединков в футболке "фиалок", отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в Фиорентине также обнаружили коронавирус у Кутроне и Пессельи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.