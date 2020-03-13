Италия 13 марта 2020, 23:57 Удинезе объявил карантин до 22 марта Руководство "зебрят" решило подстраховаться после заражения коронавирусом Душана Влаховича. Фото ФК Удинезе 13 марта 2020, 23:57 Футболисты и сотрудники Удинезе отправлены на карантин до 22 марта — сообщил официальный сайт "зебрят". Решение о введении карантина было принято после того, как появилась информация о выявлении коронавируса у нападающего Фиорентины Душана Влаховича. 8 марта Удинезе играл против Фиорентины, а Влахович провел на поле весь матч. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Душан Влахович Команды Удинезе Фиорентина Источники ФК Удинезе Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте