Италия

Руководство "зебрят" решило подстраховаться после заражения коронавирусом Душана Влаховича.

Футболисты и сотрудники Удинезе отправлены на карантин до 22 марта — сообщил официальный сайт "зебрят".

Решение о введении карантина было принято после того, как появилась информация о выявлении коронавируса у нападающего Фиорентины Душана Влаховича.

8 марта Удинезе играл против Фиорентины, а Влахович провел на поле весь матч.

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