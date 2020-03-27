Италия

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина исключает вариант, при котором Италия останется без чемпиона.

Федерация футбола Италии даже не рассматривает возможность завершения сезона без вручения чемпионского трофея, однако пока не определилась с тем, как это будет происходить.

"Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах, – цитирует президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину Tuttosport. – Как и когда это произойдет — мы пока не знаем. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведем консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня".

"В худшем случае нам придется остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определен, равно как и обладатели путевок в еврокубки и команды, которые будут перемещаться между дивизионами. По каким критериям это будет определяться? Пока не стоит забегать так далеко".

После 26-ти туров в чемпионате Италии лидирует Ювентус, опережающий Лацио на одно очко. На 9 пунктов отстает от первого места Интер, у которого есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рассматривают вариант с завершением национального первенства без объявления чемпиона.

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