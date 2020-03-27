Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина исключает вариант, при котором Италия останется без чемпиона.
У Ювентуса хороший шансы сохранить чемпионский титул, Getty Images
27 марта 2020, 15:13
Федерация футбола Италии даже не рассматривает возможность завершения сезона без вручения чемпионского трофея, однако пока не определилась с тем, как это будет происходить.
"Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах, – цитирует президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину Tuttosport. – Как и когда это произойдет — мы пока не знаем. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведем консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня".
"В худшем случае нам придется остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определен, равно как и обладатели путевок в еврокубки и команды, которые будут перемещаться между дивизионами. По каким критериям это будет определяться? Пока не стоит забегать так далеко".
После 26-ти туров в чемпионате Италии лидирует Ювентус, опережающий Лацио на одно очко. На 9 пунктов отстает от первого места Интер, у которого есть матч в запасе.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах рассматривают вариант с завершением национального первенства без объявления чемпиона.
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