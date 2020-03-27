Федерация футбола Италии даже не рассматривает возможность завершения сезона без вручения чемпионского трофея, однако пока не определилась с тем, как это будет происходить.

"Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах, – цитирует президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину Tuttosport. – Как и когда это произойдет — мы пока не знаем. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведем консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня".

"В худшем случае нам придется остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определен, равно как и обладатели путевок в еврокубки и команды, которые будут перемещаться между дивизионами. По каким критериям это будет определяться? Пока не стоит забегать так далеко".

После 26-ти туров в чемпионате Италии лидирует Ювентус, опережающий Лацио на одно очко. На 9 пунктов отстает от первого места Интер, у которого есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рассматривают вариант с завершением национального первенства без объявления чемпиона.

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