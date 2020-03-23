Италия

Директор Милана Паоло Мальдини сообщил, что вместе с сыном Даниэлем чувствует себя хорошо.

Паоло Мальдини, заразившийся COVID-19 вместе со своим сыном Даниэлем, полузащитником Милана, опубликовал видеообращение в Инстаграм.

"Хочу всех поблагодарить за заботу, которую люди проявили к нам, – сказал директор "дьяволов". – Мы чувствуем себя хорошо. Надеюсь, что через неделю мы с Даниэлем победим коронавирус. Хочу выразить свое восхищение теми, кто ведет борьбу с недугом и помогает людям с мужеством и профессионализмом. Я горжусь, что я итальянец!"

Ранее сообщалось, что тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поработал волонтером, разнося продукты питания пожилым жителям Лондона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.