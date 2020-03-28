Италия

Главный тренер Лечче рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

Фабио Ливерани считает, что возобновлять игры итальянского чемпионата можно лишь после проверки всех игроков. Кроме того, тренер Лечче не боится снижения зарплаты, но призывает внимательно отнестись к игрокам низших лиг.

"Мы будем готовы, как и все остальные. Прежде чем начинать снова, было бы хорошо, если бы все команды проходили тесты. Я не хочу вступать в недавние споры, но в Лечче, как и в других городах, тесты не проводились. Правила запрещают это.Для общей защиты мы должны быть уверены, что вся Лига чиста от вируса.

Каждый из нас должен внести свой вклад в этот сложный момент, поэтому я не боюсь экономических жертв. Однако нужно быть осторожными, чтобы защитить профессионалов из низших лиг, прибыль там невелика", — сказал Ливерани.

Напомним, президент Федерации футбола Италии пообещал, что скоро будет принято решение относительно зарплат игроков.