Италия

Представитель Итальянского института здоровья считает, что рискованно возобновлять турниры 31 мая, как планируют футбольные власти.

Несмотря на стремление Федерации футбола Италии, министерства спорта страны и руководства футбольных лиг начать тренировки 4 мая и возобновить сезон 31 мая, шансов на это немного.

"Футбол — контактный вид спорта, поэтому вероятность передачи вируса высока, и я не понимаю, зачем этот неоправданный риск? – цитирует Football Italia профессора Джованни Рецца из Итальянского института здоровья. – Можно не сомневаться, что в мае пандемия не утихнет, и хотя я страстный болельщик Ромы и хотел бы, чтобы сезон продолжился, наиболее целесообразным будет окончательно остановить его прямо сейчас".

"Профессор Рецца абсолютно прав, – приводит слова президента Торино Урбано Каиро Gazzetta dello Sport. – Я говорил об этом же уже давно, и любой человек, который способен понимать, о чем говорят цифры, придет к такому же выводу".

"Лучше бы эти профессора занимались своим делом и искали вакцину, а не лезли в футбольные дела", – цитирует представителя Лацио Артуро Диаконале Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что президент Брешии заявил, что не разрешит играть своей команде, пока пандемия не закончится.

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