Италия

Полузащитинк Лацио Марко Пароло рассказал о том, в каком настроении команда подходит к возможному возобновлению сезона.

Марко Пароло считает, что шанс стать чемпионом заставит Лацио сражаться еще энергичнее в завершающей фазе чемпионата.

"В эти дни я очень много времени провожу с семьей, – цитирует ветерана официальный сайт Лацио. – Играю с сыном, наверстываю все то, что упустил во время постоянных разъездов, игр и тренировок. Но уже не могу дождаться, когда же, наконец, сезон возобновится".

"Не хватает адреналина, который постоянно присутствует в играх и тренировках с товарищами по команде. Никогда бы не подумал, что буду так скучать по мячу. У меня дома есть всего один, да и тот — музейный экспонат, которым я когда-то забил 4 гола Пескаре..."

"Мне кажется, что все футболисты так истосковались по игре, что в матчах энергия будет просто бить через край. А для нас дополнительным стимулом и источником энергии и сил станет тот факт, что мы являемся реальными претендентами на "скудетто". Единственное, чего действительно будет не хватать, так это болельщиков на трибунах".

35-летний полузащитник национальной сборной Италии (36 матчей) за свою профессиональную карьеру выступал за Комо (36 матчей во всех турнирах, 3 гола), Пистойезе (52, 3), Фолиньо (31, 3), Верону (32, 4), Чезену (108, 11), Парму (75, 11) и Лацио (228, 35).

После 26-ти туров Лацио занимает второе место, на одно очко отставая от Ювентуса и на восемь опережает Интер, сыгравший на матч меньше.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии, президент федерации футбола и все клубы Серии А сошлись во мнении, что сезон надо доиграть.

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