Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять команд: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

На очереди материал о полузащитниках туринцы. Поскольку "бьянконери" не столь часто выступали с фланговыми хавбеками, мы будем подбирать игроков по схеме с четырьмя футболистами центра поля с атакующим и опорным полузащитником. Напомним, что раньше мы уже рассказывали про легендарных голкиперов и защитников Ювентуса.

На сей раз выбор редакции пал на Павела Недведа, Зинедина Зидана, Андреа Пирло, Мишеля Платини, Клаудио Маркизио, Марко Тарделли, Антонио Конте и Джузеппе Фурино.

Опорный полузащитник

Джузеппе Фурино, который был воспитанником академии Ювентуса, не сумел закрепиться в первой команде с первого раза, отправившись набираться опыта в Савону и Палермо. Вернувшись в 1969 году, хавбек тут же стал игроком стартового состава, чье место оставалось непоколебимым вплоть до 1983 года.

Фурино не был креативным футболистом, да и техникой он не блистал. Но в одном компоненте равных ему не было — Беппе был невероятным опорником, который мастерски разрушал атаки команд соперников. Также хавбек имел хороший первый пас, значительно помогая игрокам атаки. Такая проста комбинация была настолько востребована в Юве, что в сумме Фурино провел за "бьянконери" 534 поединка — четвертый показатель в истории клуба.

В плане трофеев коллекция полузащитника также не пустовала, ведь Беппе был важным элементом той команды, которая завоевала восемь чемпионств, два Кубка Италии, Кубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков.

Конечно, Антонио Конте нельзя считать настолько ярковыраженным опорным полузащитником, как Фурино, но "Граф" оказывался на этой позиции чаще других исполнителей из этого списка. Несмотря на то, что сейчас Конте — главный тренер Интера, Антонио стал иконой для болельщиков Ювентуса как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Хавбек оказался в Турине в 1991 году, и уже со второго своего сезона полузащитник твердо занял место в старте команды. Вплоть до начала XXI века Конте играл первую скрипку в центре поля, а выпадал он из игры только из-за травм, которые время от времени беспокоили его. К слову, Ювентус и вовсе мог продать Конте из-за травматичности, но его партнеры по команде отстояли своего капитана.

Антонио повесил бутсы за гвоздь в 2004 году, проведя долгих 13 лет в "бьянконери", отыграв 419 поединков и забив 44 гола. С трофеями дела обстоят тоже отлично — пять чемпионств Серии А, Кубок Италии, четыре Суперкубка Италии, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Кубок Интертото.

Редакция Football.ua считает, что лучшим опорным полузащитником в истории Ювентуса является Джузеппе Фурино.

Каков будет выбор наших читателей?

Центральные полузащитники

В первую очередь, многие болельщики знают Андреа Пирло как легенду Милана. В 2011 году в стане "россонери" началась перестройка (которая не заканчивается по сей день), и хавбека, которому на тот момент было 32 года, списали со счетов, не став продлевать с ним контракт. В Андреа поверил Ювентус, предложив возрастному игроку сделку, и Пирло ее отработал сполна.

Полузащитник пережил в Турине свою вторую молодость, став настоящим дирижером атак команды. Игра футболиста превзошла все ожидания, а болельщики были впечатлены настолько, что включили игрока в символическую сборную всех времен. К примеру, в свой первый сезон за Юве Пирло сделал 2643 передачи за сезон — лишь Хави в Европе сумел опередить Андреа в этом компоненте.

За свою четырехлетнюю каденцию "Маэстро" провел в футболке "бьянконери" 164 поединка, забив 19 голов и сделав 35 результативных передач. Пирло, без сомнения, сыграл важную роль в четырех триумфах в Серии А, победе в Кубке Италии и двух Суперкубках.

Андреа пришел в 2011, а ушел в 2015, и все это время, до и после него, в команде находился другой мастер центра поля — Клаудио Маркизио. Хавбеку не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда Юве отправили в Серию В, Клаудио получил шанс проявить себя, проведя 25 поединков в свой дебютный сезон. На следующий год хавбека отправили набираться опыта в Эмполи, но уже через сезон Маркизио вернулся, заняв место в старте.

Несмотря на то, что уже с 2008 года полузащитник был важнейшим игроком тогдашних туринцев, настоящий рассвет его карьеры пришелся на каденцию Антонио Конте. Маркизио, умея как поддержать команду в атаке, так и разрушить атакующие действия соперников, стал незаменимым игроком в изначальной связке с Пирло и Видалем/Погба, которая делала во многом результат для Юве.

В сумме, Клаудио в футболке "бьянконери" провел 389 поединков, забив 37 голов, собрав серьезную плеяду трофеев — семь титулов Серии А, три Кубка Италии и четыре Суперкубка. Маркизио провел в Ювентусе практически всю свою карьеру, став легендой клуба.

Павел Недвед приехал в Турин из Лацио уже именитым игроком, за которого боролись европейские гранды, а стоимость его на 2001 год составляла 38,7 миллионов евро — огромная на то время сумма. Позвали чеха в команду для одной непростой задачи — заменить Зинедина Зидана, ушедшего в Реал. Справился ли Павел с задачей? Он ее превзошел.

Недвед демонстрировал высокий уровень игры и в Лацио, но в Юве хавбек раскрылся настолько, что доигрался до Золотого мяча в 2003 году. Хавбек был невероятно разнообразным — он играл как на левом фланге, так и позиции центрального и атакующего полузащитника, одинаково качественно играл обеими ногами. Многие тренеры и эксперты считали Недведа идеальным игроком центра поля своего времени.

Для болельщиков Павел оставался героем и по другим причинам — когда Юве отправили в Серию В, он остался в команде, продолжив выступать до 2009 года. Недвед провел за туринцев 327 матчей, забив 65 голов, и добыв два чемпионства и два Суперкубка.

Марко Тарделли — главный диспетчер центра поля "бьянконери" целого десятилетия — с 1975 по 1985 год. Для тогдашнего Ювентуса Тарделли был исключительным футболистом, настоящим "хозяином" центра поля в первую очередь благодаря своему универсализму — Тарделли умудрялся в себе объединить скорость, высокое индивидуальное мастерство и неимоверную жесткость игры при отборе мяча — в этом компоненте Марко по сей день считается лучшим итальянским футболистом.

За свою десятилетнюю карьеру в Турине полузащитник провел за команду 379 поединков, забив 52 гола. Его гол в матче финала Кубка УЕФА-1977 принес "бьянконери" желанный трофей. Кроме того, Тарделли внес значительный вклад в завоевании пяти побед в Серии А, двух национальных Кубках, Суперкубке УЕФА, Кубке обладателей Кубков и Кубке европейских чемпионов.

Редакция Football.ua считает, что пару лучших центральных полузащитников в истории Ювентуса составят Андреа Пирло и Павел Недвед.

Теперь пришло время провести голосование среди наших читателей.

Атакующие полузащитники

Конечно, Зинедин Зидан появлялся не только на позиции атакующего хава — француз неплохо выполнял роль двигателя команды из глубины и даже значительно помогал в отборах, но чаще всего тренеры ставили "Зизу" именно ближе к передней линии. Многие спорят о том, в Реале или Ювентусе полузащитник стал одним из лучших футболистов в истории? Мы приверженцы того, что именно в Турине.

Зидан переехал в Италию из Бордо в 1996 году за пять миллионов евро, а ушел в Мадрид в 2001 за сумасшедшие 75 миллионов. Зидан в Юве стал суперзвездой, чье место в старте не подвергалось сомнению, а его футбольный интеллект и техническое мастерство уже тогда завораживали партнеров по команде и мировую прессу.

Зинедин, благодаря невероятно успешной игре на клубном и международном уровне, в течении пяти лет в Ювентусе завоевал ряд личных наград — Золотой мяч-98, трижды лучший иностранный футболист Серии А, трижды лучший футболист Европы, а также плеяду командных трофеев — два чемпионства в Серии А, Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Кубок Интертото. Зидан провел за Юве 212 матчей, забив 31 гол, чего хватило, чтобы попасть в сборную лучших игроков в истории клуба по версии болельщиков "бьянконери".

Мишель Платини — главная звезда "старой синьоры" в 80-х годах и, по мнению многих, лучший футболист того десятилетия. Будучи полузащитником, игрок три сезона подряд, с 1982 по 1984 год, становился лучшим бомбардиром Серии А, что не мешало ему качественно исполнять роль плеймейкера. Во многом, универсализм Платини и стал тем ударным кулаком Ювентуса, который приводил команду к успехам на внутренней и международной аренах.

Сам же Платини достиг ошеломляющего успеха с точки зрения индивидуальных наград — три Золотых мяча с 1983 по 1985 год. Суммарно Мишель сыграл в футболке туринцев 224 поединка, забив 104 гола, и за его каденции Юве добыл два трофея Серии А, Кубок европейских чемпионов-1986, Кубок Италии, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Очевидно, что влияние Платини на эти достижения был колоссальным.

Редакция Football.ua считает, что место в символической сборной должен занять Мишель Платини.

Каков будет выбор наших читателей?

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