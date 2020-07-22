Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выбирает лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, которые в большей мере оказали влияние на европейский футбол. В этот список вошли Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В прошлых материалах мы рассказывали о лучших вратарях, защитниках и полузащитниках "нерадзурри" за всю историю, а в данном выпуске речь пойдет о легендарных нападающих Интера. Напомним, что выбранная нами схема для "нерадзурри" — 4-1-3-2 с ярко выраженными фланговыми полузащитниками, одним опорным хавбеком и одним плеймейкером. Ранее наша редакция вместе с вами выбирала лучшего вратаря, а также наиболее образцовые линии защиты и полузащиты Интера в истории.

Алессандро Альтобелли

Период выступлений: 1977—1988

Матчей: 465

Голы: 209

Ассисты: ?

К огромному сожалению, многие болельщики не застали игры Альтобелли, хотя он был настоящей голевой машиной Интера в конце 1970-х и начале 1980-х годов. На его счету 209 взятий ворот в 465 поединках во всех турнирах, 128 из которых пришлись на Серию А.

Несмотря на то, что в составе Интера он завоевал всего одно чемпионство и два Кубка Италии, его считают одним из лучших бомбардиров в истории итальянского футбола. Главное его достижение – победа со своей сборной на Мундиале-1982, где он в финальном матче против Германии стал автором одного из голов.

Джузеппе Меацца

Период выступлений: 1927—1940, 1946—1947

Матчей: 365

Голы: 288

Ассисты: ?

Когда стадион Интера назван в твою честь, трудно отрицать факт того, что ты являешься самым легендарным футболистом данного клуба. Это история про нападающего Джузеппе Меаццу, который посвятил "нерадзурри" 14 лет своей карьеры.

У Меаццы хватало вредных привычек — он курил, как паровоз, но это не мешало ему отличаться высоким уровнем результативности. На счету итальянца 288 голов в 365 матчах за Интер, что до сих пор является безоговорочным рекордом миланской команды за всю историю ее существования. К слову, Меацца в списке лучших бомбардиров сборной Италии уступает только Луиджи Риве с 33 мячами.

Что касается трофейных достижений легендарного форварда, то он трижды становился лучшим бомбардиром Серии А, трижды выигрывал чемпионат Италии и один раз побеждал в Кубке Италии. Однако наиболее значимые награды Меаццы – две золотые медали чемпионатов мира 1934 и 1938 годов.

Кристиан Вьери

Период выступлений: 1999—2005

Матчей: 190

Голы: 123

Ассисты: 9

Родившись в Италии, но проведя большую часть своего детства в Австралии, Вьери вернулся на родину еще подростком, где и начал свой путь к вершине европейского футбола. После успешных сезонов в Лацио и Атлетико, Интер в 1999 году не пожалел за форварда 48 миллионов евро, что стало рекордным трансфером в те годы.

Вьери провел в миланском клубе всего шесть лет, однако и этого периода хватило итальянцу для того, чтобы стать легендой "нерадзурри". Да, с Кристианом Интер выиграл только один Кубок Италии, но статистические данные форварда всегда впечатлили: в 190 матчах во всех турнирах Вьери забил 123 гола.

К слову, в сезоне-02/03 итальянский нападающий стал лучшим бомбардиром Серии А, записав на свой счет 24 мяча, а в 1999 году Вьери признали лучшим футболистом Италии.

Роналдо Назарио

Период выступлений: 1997—2002

Матчей: 98

Голы: 59

Ассисты: 11

Конечно, период Роналдо в Интере довольно трудно назвать абсолютно успешным, но если бы не травмы, Зубастик определенно стал бы величайшим футболистом этого клуба. Почему же бразилец оказался в данном перечне? Все очень просто: Роналдо не просто так принято считать лучшим нападающим своей эпохи и, возможно, в истории футбола, ведь его невероятное влияние на этот вид спорта трудно описать словами.

Зубастик – двукратный обладатель Золотого мяча и трехкратный победитель в номинации Футболист года по версии ФИФА, а его впечатляющие бомбардирские навыки помогли сборной Бразилии дважды стать чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

Бразилец – это идеальный таранный форвард, который обладал всеми необходимыми качествами, включая скорость, дриблинг и силу. Из минусов – игра на втором этаже, но, по правде говоря, это не мешало ему регулярно поражать ворота соперников.

Мы не будем рассказывать про всю карьеру Роналдо, поскольку по ее мотивам можно написать целую книгу, а затронем только период в Интере. За "черно-синих" Зубастик провел 98 поединков, в которых забил 59 голов. Также он завоевал множество индивидуальных наград, включая приз лучшему футболисту 1998 года в Италии, и поднял над головой Кубок УЕФА сезона-1997/98.

Редакция Football.ua считает, что пару нападающих в символической сборной Интера всех времен должны составить Джузеппе Меацца и Роналдо Назарио, однако окончательный выбор останется за нашими читателями.

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