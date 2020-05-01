Италия

Президент региона подписал соответствующий указ.

Болонья, Парма, СПАЛ и Сассуоло получили разрешение на возобновление тренировок с четвертого мая, сообщает Football Italia.

Изначально, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, что с этой даты смогут тренироваться лишь представители индивидуальных видов спорта.

Тем не менее, президент региона Эмилия-Романья подписал указ, которым разрешил тренироваться командам.

Отметим, что Эмилия-Романия - второй регион по количеству смертей от коронавируса в Италии.

Напомним, что Серия А разрабатывает план Б для возобновления игр регулярного чемпионата.