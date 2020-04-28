Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о сериале "Игра родом из Англии".

В конце марта 2020 года, в самый разгар карантинных ограничений, свет увидел мини-сериал от Нетфликс "Игра родом из Англии" (в оригинале – The English Game). Если вы пропустили релиз данной картины или же всецело утомились от просмотра матчей чемпионата Беларуси, то рекомендую потратить несколько часов на творение режиссера-сценариста Джулиана Феллоуза (известного во всем мире по киноэпопее "Аббатство Даунтон"), которое перенесет зрителя в эпоху зарождения британского футбола в XIX веке.

Нельзя сказать, что сериал завораживает проникновенными сценами, продуманными диалогами персонажей или же обилием ярких спецэффектов. Логика в сюжетной линии и вовсе существенно хромает, за что кинокартина была нещадно атакована британскими кинокритиками. В то же время, судя по отзывам и рейтингу, зрителям сериал пришелся по душе. Добротная актерская игра (актеры сериала ранее были замечены в таких известных картинах, как "Игра престолов", "Дюнкерк", "Кингсман", "Фантастические твари"), красочные съемки и, что самое важное для нас, тематика футбола, не должны оставить пользователей Football.ua равнодушными.

Как в любой исторической драме, основанной на реальных событиях, некоторые факты и события были выдуманы, приукрашены, или же откровенно притянуты режиссером за уши. В этой статье мы пройдемся сугубо по футбольным моментам и их соответствию действительности (осторожно, ниже несколько спойлеров).

Главные герои

Оба главных героя, Артур Киннэрд и Ферги Сутер, являются подтвержденными историческими личностями. Артур Киннэрд был одним из самых узнаваемых футболистов своего времени, возможно, даже первой футбольной суперзвездой.

В сериале Артур показан высоким статным мужчиной с атлетичным телосложением и густой темной бородой. В реальной жизни Киннэрд был невысок, но действительно с ранних лет выделялся своей густой бородой (правда, рыжей), был мускулистым и цепко сложенным: современники часто сравнивали его фигуру с фермерской, нежели с представителем аристократии. В то же время, стиль игры Артура в сериале показан очень достоверно: он отличался взрывной скоростью и не стеснялся идти в жесткие стыки с противниками. К слову, в сериале воспроизведен известный анекдот того времени, когда в ответ на жалобу жены Киннэрда, что ее муж может вернуться домой со сломанной ногой, близкий друг Артура подмечает: "Не волнуйтесь, мадам, если он и придет домой с поломанной ногой, это будет не его нога".

Изначально Артур предстает перед зрителем высокомерным аристократом, который в процессе сюжета меняет свою жизненную позицию и проникается сочувствием к рабочему классу. В реальности же Киннэрд, будучи воспитанным очень прогрессивно для своего времени, уже с 17 лет активно занимался благотворительностью, помогая обездоленным и малоимущим, оплачивая им ночлег и лично проводя уроки с детьми-сиротами. Уже после смерти отца и получения значительного наследства Артур порой тратил пятую часть своего немалого годового дохода всецело на благотворительность.

К слову, сложно представить, что Киннэрд имел натянутые отношения со своим отцом из-за футбола: Артур с раннего возраста занимался работой в банке и воспринимал ее очень серьезно, часто отправляясь с отцом в бизнес-командировки вместо участия в каких-либо спортивных мероприятиях (например, именно потому он отсутствовал на дебютном розыгрыше Кубка ФА), а увлечение спортом наоборот способствовало наращиванию важных контактов. Единственным аспектом, где могли быть разногласия у отца и сына, это откровенное нежелание последнего заниматься политикой.

Жена Артура, Альма, также реальная фигура. Однако, в отличие от сюжета сериала, пара не испытывала никаких проблем с зачатием детей (хоть некоторые из них умерли в достаточно раннем возрасте).

Личность Ферги Сутера тоже исторически подтверждена. По сути, именно Ферги стал первым, кто смог зарабатывать себе на жизнь игрой в футбол. В отличие от сериала, Ферги не приходилось работать на хлопковой фабрике: каменщик по профессии, Сутер покинул родную Шотландию из-за банкротства предприятия на котором он работал. Вероятно, Ферги сам "напросился" стать футболистом Дарвена, написав секретарю клуба о готовности переехать в Англию. В Дарвене Сутера щедро поощряли: по словам футболиста, его денежное вознаграждение было почти в два раза больше, чем у рабочих на местной фабрике.

Очень маловероятно, что Сутер переходил из клуба в клуб думая лишь о благополучии своей семьи. Исторические хроники описывают Ферги весьма корыстным человеком, который открыто продавал свой футбольный талант тем, кто готов за это платить (помимо этого, также существует версия, что он покинул Дарвен как только узнал, что его подруга беременна). К слову, Сутер сколотил себе неплохое состояние по завершению активных спортивных выступлений, что позволило ему открыть свой собственный отель.

Друг Ферги, Джимми Лав, также реальная фигура. Однако, в отличие от сериала, особой дружбы между шотландцами не было и они не приезжали в Дарвен вместе: именно Джимми был первопроходцем. Более того, главной причиной появления Джимми в Англии стал отнюдь не его футбольный талант – судя по судебным записям того времени, Джимми Лав попросту скрывался от шотландских властей, так как ему предстояло выплатить большую сумму по долговым обязательствам. Завершил он футбольную карьеру вовсе не из-за травмы, а в связи с призывом в армейские ряды и прохождением службы в Египте (где и скончался от брюшного тифа).

В сериале также можно увидеть Фрэнсис Мариндина, президента Футбольной Ассоциации, который действительно был ярым противником профессионализма в футболе. Однако Мариндин не был столь упертым в своей позиции, как это показано в фильме, ведь как раз при президентстве Мариндина ФА начала получать значительную прибыль от продажи билетов на матчи, а также был легализирован профессионализм и создана Футбольная Лига. Между прочим, именно Киннэрд со своими более либеральными взглядами на развитие футбола в последствии сменил Мариндина на посту главы ФА.

Футбольные команды

Одноименная команда из городка Дарвен действительно существовала (вплоть до 2009 года). Более того, Дарвен на самом деле играл товарищеский матч с шотландским коллективом из Партика (ныне пригород Глазго), а потому руководители команды могли воочию лицезреть футбольный талант Ферги Сутера, в последствии переманив того в свою команду (как и нескольких других игроков спустя некоторое время).

Главным достижением клуба из Дарвена был четвертьфинал Кубка ФА-1879: именно четвертьфинальный матч с Олд Итонианс мы можем наблюдать в первом эпизоде сериала. Действительно, на поле были и Сутер, и Лав, и Киннэрд, а Олд Итонианс хоть и вели после первого тайма 5:1, во втором пропустили четыре безответных мяча. Ничейный исход означал необходимость переигровки (Олд Итонианс в соответствии с регламентом отказались играть дополнительное время) опять в Лондоне. В сериале правдиво показано, как жители Дарвена коллективно собирали деньги на поездку футболистам в столицу Британской империи. Однако создатели кинокартины забыли упомянуть, что таких переигровок было две (первая закончилась боевой ничьей 2:2), а Олд Итонианс также пожертвовали значительную сумму для своих соперников.

Между прочим, любительская команда Олд Итонианс, за которую выступают выпускники Итонского колледжа, существует и по сей день. К слову, именно Артур Киннэрд и был со-основателем футбольной команды. Клуб успешно выступал в первое десятилетие существования Кубка ФА, выиграв его дважды и еще четыре раза играя в финале.

А вот где создатели сериала существенно прокололись, так это с Блэкберном. Дело в том, что в то время в городе были две большие футбольные команды: Блэкберн Олимпик и Блэкберн Роверс. В сериале же мы имеем единую команду, представляющею одноименный город, что в корне противоречит важнейшим историческим событиям, связанными с этими клубами (об этом ниже).

Атмосфера матчей

Если абстрагироваться от того, как неловко актеры сериала изображают элементы футбольной сноровки и техники на поле (что в любой кинокартине является проблематичным), в целом, сериал неплохо передает антураж и атмосферу матчей того времени. Никакой разметки, жесткие фолы, зрители у кромки поля. Также достоверно переданы стили игры команд того времени: английские команды концентрировались на индивидуальном дриблинге и длинных передачах, тогда как шотландские футболисты были первыми, кто исповедовал короткий пас и комбинационную игру.

Однако стоит отметить, что помимо Кеннингтонского Овала, на котором проходили полуфиналы и финал, вряд ли на какой-либо из показанных в сериале арен были установлены зрительские трибуны и специальное табло. Более того, не всегда можно было увидеть деревянную перекладину, ведь зачастую две штанги соединяла простая веревка.

Также футбол не был летним видом спорта (Кубок ФА разыгрывался с ноября по март), а потому немного странно видеть идеальные зеленые газоны и яркое солнце. Помимо этого, неверно утверждение, что клубы могли позволить себе такую роскошь, как регулярные тренировки, тем более всей командой.

Концовка и судьба Кубка ФА

Наверное, концовка является самым слабым местом в сериале (сплошной хеппи-энд!), не в последнюю очередь именно из-за существенных исторических погрешностей. Начнем с того, что хоть нам и не дают конкретных дат, предположительно события сериала развиваются на протяжении одного календарного года, а именно два розыгрыша Кубка ФА в сезонах 1878/79 и 1879/80 годов. Реальный Ферги Сутер покинул Дарвен только по окончанию розыгрыша 1880 года, и присоединился он к Блэкберн Роверс. Вместе с новой командой Сутер добился успеха далеко не сразу. В 1882 году Блэкберн Роверс становится первой командой не из Лондона и его пригородов, которая добралась до финала Кубка ФА. В финале Роверс встречается как раз с Олд Итонианс, капитаном которых является Артур Киннэрд. Однако матч заканчивается поражением команды с севера Англии со счетом 1:0, ознаменовав пятую победу в Кубке лично для Киннэрда.

В следующем розыгрыше кубка Артур Киннэрд с Олд Итонианс вновь доходят до финала, в котором им опять противостоит коллектив из Блэкберна, но на этот раз Блэкберн Олимпик. Именно «олимпийцы» и стали первой командой из рабочего класса, которая праздновала победу в соревновании в дополнительное время со счетом 2:1. Кстати, как и показано в фильме (пускай и в другом контексте), Олд Итонианс уже в начале матча из-за травмы потеряли одного игрока, и именно по инициативе Киннэрда, который прислушался к просьбам футболистов из Блэкберн Олимпик, матч продолжился в дополнительное время после ничьи в основные девяносто минут, что было необязательным по регламенту (а вот президент ФА Фрэнсис Мариндин, в отличие от сериала, не играл в том матче, а был главным рефери).

Для Киннэрда, а также всей аристократической тусовки выпускников элитных британских школ, которая заправляла футболом более десятка лет, это станет последним большим успехом: никогда больше любительские коллективы не пробьются в финал соревнования, а футбольные клубы с индустриального севера страны будут всецело доминировать в английском футболе вплоть до начала ХХ века.

И только после этого настанет золотая пора для Ферги Сутера и Блэкберн Роверс: клуб трижды подряд станет обладателем Кубка ФА (в 1884, 1885 и 1886 годах).

P.S. Если у вас есть возможность, для большей атмосферности рекомендую смотреть в оригинальной озвучке (с субтитрами). Контраст в изысканности речей аристократов и рабочего класса, шотландский говор и эмоциональное общение главных героев гарантированно поспособствуют более реалистичному погружению в эпоху того времени.

Андрей Жариков, читатель Football.ua

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