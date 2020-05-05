Италия

Итальянский специалист считает, что команды нужно оставить взаперти на 40 дней.

Фабио Капелло считает, что к не сыгранным поединкам в Италии нужно относиться очень серьезно и изолировать команды на остаток сезона.

"Мы должны думать об этом [оставшихся матчах] как о чемпионате мира, поэтому нужно держать команды взаперти 40 дней, чтобы завершить сезон"

Я лично был бы за то, чтобы разрешить четыре или пять замен, особенно если они играют каждые три дня, но я слышал, что этот вариант был сразу отклонен", — сказал Radio 1 бывший менеджер сборной Англии Фабио Капелло.

Напомним, что правительство Италии разрешило футбольным командам возобновить тренировки.

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