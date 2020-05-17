Италия

Пьерпаоло Марино заботит безопасность футболистов и работников клубов.

Директор Удинезе Пьерпаоло Марино считает, что чемпионат Италии можно будет возобновить лишь после того, как будет гарантирована безопасность для игроков, тренеров и работников клубов Серии А.

"Если подтвердится, что датой возобновления чемпионата станет 13 июня, то это будет полным безумием, – цитирует Марино Football Italia. – Наша позиция остается неизменной: сезон можно продолжить, когда будут гарантии полной безопасности. А сейчас даже протокол безопасности не утвержден".

Ранее сообщалось, что все игроки и работники Удинезе успешно прошли тестирование на коронавирус, и с понедельника, 18 мая, могут начать тренировки.

Тем временем в Турции уже рассматривают вопрос о допущении зрителей на трибуны