Италия

На следующий день то же самое ждет всех игроков Интера и Наполи.

В целях безопасности все игроки команд, участвующих в полуфиналах Кубка Италии, будут изолированы немедленно после ответных матчей и протестированы на коронавирус — сообщает Il Messaggero.

Такие меры призваны немедленно выявить зараженных и не допустить распространение инфекции.

В случае, если тесты дадут отрицательный результат, футболистов отпустят и вновь протестируют до и после следующего матча. При положительных результатах зараженных ждет двухнедельная изоляция.

Первыми подобную процедуру пройдут Милан и Ювентус, которые сегодня, 12 июня, в Турине определят первого финалиста Кубка Италии. 13 июня то же самое ждет Наполи и Интер, сыграющих во втором полуфинале в Неаполе.

В дальнейшем такого же регламента будут придерживаться в матчах Серии А, которая возобновится 20 июня.