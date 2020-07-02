Италия

Football.ua представляет анонс матча 29-го тура чемпионата Италии между Аталантой и Наполи.

В 29-м туре первенства Серии А встретятся Аталанта и Наполи, которые еще не теряли очков в чемпионате после его возобновления.

Аталанта — Наполи

Четверг, 2 июля, 20:30. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Если бы Аталанта и Наполи были конкурентами за места в турнирной таблице, то, возможно, их противостояние приобрело какие-то дополнительные краски и уж точно — дополнительный накал.

И хотя южане имеют теоретические шансы ворваться в первую четверку и завоевать путевку в Лигу чемпионов, учитывая 12-очковое отставание от Аталанты, как раз идущей четвертой, верится в такой поворот событий с трудом.

Тем не менее, прекрасная форма, в которой сейчас пребывают обе команды, не оставляет сомнения в том, что зрителей ждет футбол высокого качества.

После возобновления первенства Аталанта и Наполи в чемпионате только побеждают, и кроме них подобным могут похвастаться лишь Ювентус и Милан. Наполи при этом дважды сыграл вничью в Кубке Италии, но эти "мировые" сначала с Интером, а потом с Ювентусом оказались для команды Дженнаро Гаттузо поистине "золотыми", поскольку принесли "партенопеям" трофей.

С учетом победы в Кубке, которая подарила Наполи еще и путевку в групповой раунд Лиги Европы, неаполитанцам в нынешнем чемпионате уже, фактически, ничего не нужно, и мыслями они уже в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 7 августа, и постараются пройти Барселону, с которой в первом матче сыграли вничью.

В аналогичном положении пребывает и Аталанта: первой место далековато (минус 15 очков), опасаться, что Рома сможет оттеснить бергамасков на пятую строчку, тоже не стоит (плюс 9 очков), а второе или третье места не дают никаких дополнительных преимуществ, чтобы за них "лечь костьми". Ведь не стоит забывать, что Аталанте еще предстоит играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кадровые потери хозяев минимальны: точно не сыграет только Руслан Малиновский, перебравший желтых карточек. У гостей не совсем здоровы Аллан и Льоренте, а Малькюи отсутствует уже давно.

Велика вероятность, что по сравнению с прошлым матчем в составе Наполи произойдет замена Лоботки на Демме, поскольку Гаттузо уже традиционно производит ротацию своих опорников, когда они оба в оптимальной форме.

Интересные факты

– Команды провели между собой 107 матчей во всех турнирах: 28 побед Аталанты, 32 ничьи и 47 побед Наполи.

– В Серии А на поле Аталанты сыграно 48 матчей: 20 побед хозяев, 18 ничьих и 10 побед гостей.

– Победная серия Аталанты в чемпионате составляет 6 матчей.

– Победная серия Наполи в чемпионате составляет 5 матчей.

– Наполи выиграл последние 4 выездных матча Серии А.

– Аталанта забивает не менее двух мячей в последних восьми матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Наполи завершился со счетом 1:2.

– В первом круге нынешнего победителя выявить не удалось — 2:2.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Малиновский — Аллан, Льоренте, Малькюи.

Под вопросом: Паломино (Аталанта).

Слова

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер Аталанты:

"Перед началом сезона все ожидали, что Наполи будет бороться за чемпионство, но старт у команды вышел неудачным. Однако сейчас наш соперник набрал такую форму, что точно создал бы серьезную конкуренцию Ювентусу, Лацио и Интеру. Кроме того, Наполи недавно выиграл Кубок Италии".

"Что касается нас, то, естественно, серия побед серьезно подняла нам настроение и укрепила боевой дух, но я всегда говорю ребятам, что нужно как можно быстрее забывать каждую очередную победу, и подготовку к новому матчу начинать с чистого листа".

"У нас нет кадровых потерь, кроме дисквалифицированного Малиновского, но определенные сомнения имеются по поводу участия в матче Паломино".