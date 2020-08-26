Италия

Уэстон Маккенни проведет сезон-2020/21 в Серии А.

Ювентус и Шальке согласовали аренду защитника национальной сборной США Уэстона Маккенни — сообщает Sky Sport Italia.

Аренда сроком на сезон обойдется чемпиону Италии в 3 миллиона евро, а если Ювентус следующим летом решит выкупить Маккенни, то заплатит Шальке еще 18 миллионов.

21-летний центральный полузащитник провел 19 матчей за национальную сборную США (6 голов), а на клубном уровне сыграл 91 матч за Шальке во всех турнирах и 5 раз поразил ворота соперников.